Dem FC Basel gelingt der Start in die Gruppenphase der Europa League perfekt. Der Schweizer Cupsieger deklassiert die Russen von Krasnodar daheim mit 5:0.

Basel startet mit Kantersieg in die Europa League

Kevin Bua schoss die ersten beiden Treffer des FC Basel (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

(sda)

Die Basler bekundeten gegen den russischen Meisterschafts-Leader keine Mühe. Kevin Bua belohnte die Gastgeber schon nach neun Minuten für ihren beherzten Auftakt in die Partie. Kurz vor der Pause doppelte der Flügelstürmer mit dem 2:0 nach. In der 52. Minute gelang Luca Zuffi der dritte Treffer und wenig später sorgte ein Eigentor von Tonny Vilhena, dem Niederländer bei Krasnodar, für die frühe endgültige Entscheidung. Der eingewechselte Noah Okafor erzielte in der 79. Minute das 5:0.