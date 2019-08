Auftakt mit Glarner - Orlik und Stucki - Reichmuth

Das Eidgenössische Schwingfest in Zug wird so beginnen, wie das Eidgenössische 2016 in Estavayer im Schlussgang aufgehört hat: Mit dem Duell zwischen Armon Orlik und Schwingerkönig Matthias Glarner.

Drei Jahre sind es her: Matthias Glarner bettet im Schlussgang von Estavayer Armon Orlik ins Sägemehl. (Bild: Keystone/PETER SCHNEIDER) Schwingerkönig Matthias Glarner wird am Eidgenössischen in Zug zum Auftakt erwartungsgemäss hart gefordert (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

Diese kleine Revanche ist nur eine von verschiedenen attraktiven Paarungen, die der Eidgenössische Technische Leiter Samuel Feller für den um 8 Uhr beginnenden 1. Gang zusammengestellt hat. Das erstmals stattfindende Duell Christian Stucki gegen Pirmin Reichmuth - für viele wohl das Highlight überhaupt - sowie Samuel Giger gegen den ebenfalls jungen Nordwestschweizer Vertreter Nick Alpiger und Joel Wicki gegen Matthias Aeschbacher sind weitere höchst brisante Duelle.

Der Entlebucher Wicki und der etwas schwächer eingeschätzte Emmentaler Aeschbacher sind die aktuell bösesten Schwinger, die noch nicht Eidgenossen sind. Wicki konnte 2016 verletzungshalber nicht mittun, Aeschbacher verpasste den eidgenössischen Kranz knapp. In dieser Saison hat Aeschbacher als einziger Schwinger drei übergeordnete Feste für sich entschieden. In den direkten Duellen führt Wicki jedoch 2:0.

Obwohl als zweifacher Eidgenosse selber aus dem Berner Verband stammend, hat Samuel Feller die in letzter Zeit nicht mehr souverän regierenden Berner Schwinger - sie hatten die Szene von 2008 bis 2017 fast nach Belieben dominiert - recht streng eingeteilt. Andererseits hat Feller darauf verzichtet, mit einem Direktduell unter den vier jungen Topfavoriten Samuel Giger, Armon Orlik (beide Nordostschweiz), Joel Wicki und Pirmin Reichmuth (beide Innerschweiz) zu beginnen. Alle vier hätten also die Möglichkeit, ohne deutliche Punktverluste (durch Gestellte oder Niederlagen) in den 2. Gang zu kommen. Sollte dies so sein, könnten die 56'500 Zuschauer in der Zuger Arena in späteren Gängen mit Auseinandersetzungen unter den vier Youngsters rechnen.

Feller hat mit der Zusammenstellung dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die Sieger der jüngsten Feste mit eidgenössischem Charakter nicht geschont werden sollen. In den aktuellen Fällen von Matthias Glarner und Unspunnensieger Christian Stucki wird dieses Prinzip längst eingehalten.

Zug. Eidgenössisches Schwingfest. Die wichtigsten 15 Paarungen im 1. Gang: Matthias Glarner (BKSV) - Armon Orlik (NOSV), Christian Stucki (BKSV) - Pirmin Reichmuth (ISV), Samuel Giger (NOSV) - Nick Alpiger (NWSV), Joel Wicki (ISV) - Matthias Aeschbacher (BKSV), Kilian Wenger (BKSV) - Christian Schuler (ISV), Daniel Bösch (NOSV) - Sven Schurtenberger (ISV). Reto Nötzli (ISV) - Bernhard Kämpf (BKSV), David Schmid (NWSV) - Marcel Mathis (ISV), Benji von Ah (ISV) - Domenic Schneider (NOSV), Curdin Orlik (BKSV) - Mike Müllestein (ISV), Michael Bless (NOSV) - Remo Käser (BKSV), Marcel Bieri (ISV) - Niklaus Zenger (BKSV), Andi Imhof (ISV) - Patrick Räbmatter (NWSV), Roger Rychen (ISV) - Simon Anderegg (BKSV), Lario Kramer (SWSV) - Joel Ambühl (ISV).