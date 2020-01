Auch Slowenien in der Halbfinals der Handball-EM Nach Spanien, Kroatien und Norwegen qualifiziert sich an der Handball-Europameisterschaft auch Slowenien für die Halbfinals. 22.01.2020, 18.03 Uhr

Der Slowene Jure Dolenec (rechts), hier gegen Roman Sidorowicz im Match gegen die Schweiz KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda)

In der letzten Runde der Hauptrundengruppe II siegte Portugal gegen Ungarn. Nur die Ungarn hätten - mit einem Sieg - den Slowenen den Platz in den Halbfinals noch streitig machen können. Die Slowenen haben bislang erst eine Partie - just gegen Ungarn - verloren. In der ersten Gruppenphase hatten sie gegen die Schweiz deutlich gewonnen.

Wer gegen wen die Halbfinals bestreitet, ist noch offen.