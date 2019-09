Dank einem Tor seines Goalgetters Duvan Zapata in der 95. Minute erringt Atalanta Bergamo in der 3. Runde der Serie A den zweiten Sieg. Das Team mit Remo Freuler siegt bei Genoa 2:1.

Atalantas zweiter Sieg dank spätem Tor Dank einem Tor seines Goalgetters Duvan Zapata in der 95. Minute erringt Atalanta Bergamo in der 3. Runde der Serie A den zweiten Sieg. Das Team mit Remo Freuler siegt bei Genoa 2:1.

Duvan Zapata ist Atalantas Torgarant (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/PAOLO MAGNI)

Das Wesentliche spielte sich in der Nachspielzeit ab. Genoa, das nach 64 Minuten durch einen Foulpenalty in Rückstand geraten war, bekam seinerseits einen Foulpenalty zugesprochen. Dieser führte in der 91. Minute zum Ausgleich. Aber nur Sekunden vor dem Schlusspfiff traf Duvan Zapata mit einem unhaltbar scheinenden Schlenzer von der Ecke des Strafraums.

Der 28-jährige Kolumbianer, der letzte Saison mit 23 Toren nach Sampdorias Fabio Quagliarella (26 Tore) der beste Torschütze der Liga gewesen war, vergab im Match in Genua erstklassige Chancen zuhauf. Seine letzte aber nutzte er. Remo Freuler bestritt im zentralen Mittelfeld die ganze Partie.

Genoa - Atalanta Bergamo 1:2 (0:0). - Tore: 64. Muriel (Foulpenalty) 0:1. 91. Criscito (Foulpenalty) 1:1. 95. Duvan Zapata 1:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Rangliste: 1. Inter Mailand 3/9 (7:1). 2. Juventus Turin 3/7 (5:3). 3. Torino 2/6 (5:3). 4. Napoli 3/6 (9:7). 5. Atalanta Bergamo 3/6 (7:6). 6. Bologna 2/4 (2:1). 6. Hellas Verona 2/4 (2:1). 8. Lazio Rom 2/4 (4:1). 9. Genoa 3/4 (6:6). 10. AC Milan 2/3 (1:1). 11. Sassuolo 2/3 (5:3). 12. Parma 2/3 (3:2). 13. Brescia 2/3 (1:1). 14. Udinese 3/3 (2:4). 15. AS Roma 2/2 (4:4). 16. Fiorentina 3/1 (4:6). 17. SPAL Ferrara 2/0 (2:4). 18. Cagliari 2/0 (1:3). 19. Lecce 2/0 (0:5). 20. Sampdoria Genua 3/0 (1:9).