Atalanta Bergamo und Leipzig als Herausforderer mit guten Chancen Atalanta Bergamo und RB Leipzig gegen als Aussenseiter mit guten Chancen in die Achtelfinal-Duelle vom Mittwoch. Die Italiener messen sich mit Valencia, Leipzig gastiert bei Tottenham. 19.02.2020, 06.14 Uhr

Tottenhams Trainer José Mourinho fehlen gegen Leipzig mit Son Heung-Ming (im Bild) und Harry Kane die beiden Topstürmer Trainer Gian Piero Gasperini befindet sich mit Atalanta auch in dieser Saison auf Champions-League-Kurs Albert Celades befindet sich mit Valencia in einer unangenehmeren Situation als Atalanta Julian Nagelsmann sitzt mit RB Leipzig in der Bundesliga Bayern München im Nacken Die Mannschaft von Remo Freuler schaffte in der Gruppenphase Aussergewöhnliches

(sda)

Atalanta Bergamo mit dem Zürcher Mittelfeldspieler Remo Freuler ist drauf und dran, die bemerkenswert starke vergangene Saison noch zu toppen. Als Dritte der Serie A schafften die Lombarden den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Champions League und liessen dabei Inter Mailand, die AS Roma oder Milan hinter sich. Sie lieferten auf dem Weg zur besten Meisterschafts-Klassierung der Vereinsgeschichte einen Steigerungslauf, nachdem sie mit nur einem Sieg aus den ersten acht Runden gestartet waren.

Ganz ähnlich verlief die Gruppenphase in der Champions League: Nach drei Runden stand Atalanta mit null Punkten da und sicherte sich schliesslich am letzten Spieltag mit dem 3:0 bei Schachtar Donezk den Vorstoss in die Achtelfinals. Der von Antonio Percassi, einem früheren Spieler und heutigen Chef einer Kosmetikgruppe, präsidierte Klub hat bewiesen, dass er rasch lernt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Valencia bringt mehr Erfahrung mit auf diesem Niveau, doch die Spanier zeigten sich in den letzten Wochen auch erstaunlich unkonstant - auf ein 1:4 gegen Mallorca folgte ein 2:0 gegen Barcelona und zwei Wochen später ein 0:3 gegen Getafe. Atalanta mit dem seit 2016 als Trainer engagierten Gian Piero Gasperini befindet sich in der Meisterschaft in einer angenehmeren Situation als Valencia. Nach dem Sieg am Wochenende gegen die AS Roma sind sie gut auf Kurs Richtung erneute Champions-League-Teilnahme.

Tottenham ohne seine Topstürmer

Auch RB Leipzig ist auf bestem Weg, sich wieder für den Wettbewerb zu qualifizieren. Das Team von Julian Nagelsmann ist derzeit der erste Herausforderer von Bayern München im deutschen Meisterrennen. Nichts spricht dagegen, dass die Leipziger auch in der K.o.-Runde eine gute Figur machen. Mit Tottenham steht ihnen der Vorjahresfinalist gegenüber, der allerdings nicht ohne Sorgen ist.

Der dritte Sieg in Folge in der Premier League am Samstag bei Aston Villa wurde getrübt von der Verletzung von Son Heung-Min. Der Südkoreaner traf in den letzten fünf Partien sechsmal und sicherte den Erfolg am Wochenende mit zwei Toren. Nun fällt er mit einem gebrochenen Arm für mehrere Wochen aus, was umso schwerer wiegt, als mit Harry Kane auch der andere Topstürmer der Londoner für beide Partien gegen Leipzig ausfällt.