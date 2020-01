Ashleigh Barty und Sofia Kenin erste Halbfinalistinnen Die «Barty-Party» am Australian Open in Melbourne geht weiter. Die Weltnummer 1 gewinnt die Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals gegen Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2. 28.01.2020, 05.40 Uhr

Ashleigh Barty (rechts) steht erstmals in ihrer Karriere in den Halbfinals von Melbourne KEYSTONE/AP/MDB KAJ

(sda)

Kvitova vergab im Tiebreak beim Stand von 6:5 einen Satzball. Im Vorjahr war die Weltnummer 8 aus Tschechien in Melbourne in den Final eingezogen, in dem sie Naomi Osaka unterlag.

In ihrem ersten Halbfinal am Heim-Grand-Slam trifft Barty auf die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 15), die den Lauf von Ons Jabeur (WTA 78) stoppte. Die Tunesierin war als erste arabische Frau in einen Grand-Slam-Viertelfinal eingezogen.

Kenin siegte 6:4, 6:4 und könnte mit einem weiteren Sieg erstmals in die Top 10 vorstossen.