Albane Valenzuela beginnt in den USA erfolgreich Der Schweizer Golferin Albane Valenzuela gelingt der Einstieg in die Profikarriere auf der LPGA Tour in den USA, dem weltbesten Circuit der Frauen. 28.01.2020, 09.19 Uhr

Albane Valenzuela mit gelungenem Einstieg in die Profikarriere KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Die 22-jährige Genferin überstand den Cut an dem mit zwei Millionen Dollar dotierten Turnier in Boca Raton in Florida problemlos und klassierte sich unter den 108 Spielerinnen im 45. Rang.

Die Leistung ist umso bemerkenswerter, als sich Valenzuela im ersten Halbjahr 2020 noch nicht ausschliesslich aufs Golf konzentrieren kann. Parallel zu den Starts im grossen Frauen-Circuit schliesst sie ihr College-Studium an der Stanford-Universität in Kalifornien ab.