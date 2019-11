Dominique Aegerter steht am Sonntag beim Saisonfinale in Valencia zum vorläufig letzten Mal am Start eines Moto2-Rennens.

Aegerter vor seinem vorläufig letzten Moto2-Rennen Dominique Aegerter steht am Sonntag beim Saisonfinale in Valencia zum vorläufig letzten Mal am Start eines Moto2-Rennens.

Dominique Aegerter fährt in der nächsten Saison nicht mehr in den Moto2 (Bild: KEYSTONE/EPA/TORU HANAI)

(sda)

Manager Oliver Imfeld bestätigt auf SRF Online, dass der 29-jährige Oberaargauer in der kommenden Saison nicht mehr für das Team Forward MV Agusta fahren und deshalb aus der zweithöchsten Kategorie der Strassen-Weltmeisterschaft aussteigen wird.

Gemäss Imfeld ist die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem aktuellen Arbeitgeber an finanziellen Fragen gescheitert. Für die Weiterbeschäftigung hätte Aegerter offenbar rund 300'000 Euro einbringen müssen.

In welcher Klasse Aegerter im nächsten Jahr tätig sein wird, steht noch nicht fest. Das Internet-Portal speedweek.com vermeldet, dass die sportliche Zukunft des Schweizers in der MotoE liegen könnte.

Aegerter hatte Mitte Oktober 2006 im Grand Prix von Portugal in Estoril in der 125-Kubikzentimeter-Klasse in der Strassen-WM debütiert. Auf die Saison 2010 hin stieg er in die Moto2-Kategorie auf, in der er in zehn Saisons 163 Rennen bestritt. Seinen einzigen Sieg feierte er vor gut fünf Jahren im Grossen Preis von Deutschland. In der aktuellen WM-Wertung liegt er mit 15 Punkten auf Platz 23.