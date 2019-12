63. Weltcupsieg für Shiffrin - Holdener (15.) beste Schweizerin Mikaela Shiffrin, zuletzt in Courchevel nur 17., fährt im Riesenslalom der Frauen in Lienz überlegen zu ihrem 63. Weltcupsieg. Wendy Holdener wird als beste Schweizerin nur 15. 28.12.2019, 11.00 Uhr

Im Riesenslalom von Lienz alleine auf weiter Flur: die im Weltcup zum 63. Mal siegreiche Amerikanerin Mikaela Shiffrin KEYSTONE/AP/BL

(sda)

Wendy Holdener kam in Österreich in beiden Läufen nicht ohne Fehler durch, wodurch eine neuerliche Topklassierung ausser Reichweite geriet. Auf die siegreiche Mikaela Shiffrin büsste die Schwyzerin nicht weniger als 3,44 Sekunden ein. Zum Vergleich: Vor elf Tagen hatten Holdener im Riesenslalom in Courchevel, wo sie sich erstmals in dieser Disziplin in den ersten drei eingereiht hatte, nur 0,44 Sekunden auf Siegerin Federica Brignone gefehlt.

Shiffrin ihrerseits hatte vor Weihnachten in den französischen Alpen eine herbe Enttäuschung erlebt. Daraufhin verzichtete sie auf die - wegen des schlechten Wetters letztlich sowieso abgesagten - Rennen in Val d'Isère. Nun meldete sich die Amerikanerin nach ein paar intensiven Trainingstagen mit dem dritten Saisonsieg, dem ersten im Riesenslalom, eindrücklich zurück.

Zweite wurde die Italienerin Marta Bassino (1,36 Sekunden zurück). Mit Rang 3 erreichte die Österreicherin Katharina Liensberger ihren ersten Weltcup-Podestplatz im Riesenslalom - dank acht Hundertsteln Vorsprung vor der Italienerin Brignone.

Gisin 21., Gut-Behrami 24.

Neben Holdener qualifizierten sich in Lienz, wo am Sonntag der Slalom (Start 1. Lauf um 10.00 Uhr) stattfinden wird, drei weitere Schweizerinnen für den Finaldurchgang. Die Obwaldnerin Michelle Gisin klassierte sich mit 3,54 Sekunden Rückstand im 21. Rang. Die Tessinerin Lara Gut-Behrami wurde 24.

Die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger, nach dem ersten Lauf 28., schied am Nachmittag aus.