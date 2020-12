Coronavirus - Schweiz Zürich verschärft Corona-Massnahmen - Lokale ab 22 Uhr geschlossen Weil sich die Corona-Situation in den vergangenen Tagen verschlechtert hat, zieht der Kanton Zürich die Zügel an. Für Gastronomie, Verkauf und Versammlungen gelten ab 10. Dezember neue Massnahmen. Diese sind gültig bis 10. Januar 2021. 08.12.2020, 14.38 Uhr

Der Kanton Zürich verschärft vor Weihnachten die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. KEYSTONE/WALTER BIERI

(sda)

In Lokalen dürfen laut Bundesverordnung höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen. In Zürich dürfen dies nur noch Personen aus zwei Haushalten sein, wie der Regierungsrat am Dienstag bekannt gab. Sämtliche Kontaktdaten müssen erhoben werden. Die Sperrstunde wird um eine Stunde verlängert, so dass Lokale um 22 Uhr schliessen müssen.

Diese Sperrstunde gilt auch für Einkaufsläden, Take-Aways, Tankstellenshops, 24h-Shops sowie Unterhaltungs-, Sport- und Freizeitbetriebe. Casinos werden ganz geschlossen. Auch Bordell- und Erotikbetriebe, Cabarets, Etablissements, Sex-, Strip- und Saunaclubs sowie ähnliche Betriebe müssen schliessen.

Versammlungen im öffentlichen Raum werden auf zehn Personen beschränkt. Sonntags- und Feiertagsverkäufe werden vom 24. Dezember bis 10. Januar verboten.