Zahlreiche Frauenstreik-Aktionen in Schweizer Städten Ein Jahr nach dem historischen Frauenstreik haben am Sonntag in zahlreichen Schweizer Städten Kundgebungen stattgefunden. In Lausanne versammelten sich rund 500 Menschen, in Bellinzona rund 200. Auch in Basel finden derzeit verschiedene Aktionen statt. 14.06.2020, 14.34 Uhr

In Lausanne finden wie in zahlreichen anderen Schweizer Städten Frauenstreik-Aktionen statt. Wie in Basel finden in zahlreichen Schweizer Städten Frauenstreik-Aktionen statt.

(sda)

So versammelten sich um 14.00 Uhr rund 150 Personen auf dem Basler Theaterplatz, um gemeinsam zu picknicken und zu tanzen. Um 15.10 Uhr haben die Organisatorinnen ein «lautes Joggen» vom St. Johanns-Park bis zum Museum Tinguely angekündigt.

Von dort aus möchten die Teilnehmerinnen dann in den Rhein steigen und ihren Protest schwimmend fortsetzen. Zudem soll um 15.23 Uhr ein Streik auf der Mittleren Brücke stattfinden. Die Polizei ist vor Ort und verteilt Corona-Flyer des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

In Lausanne verteilen sich die rund 500 Teilnehmenden ebenfalls auf verschiedene Aktionen. Auch in Nyon, Vevey und Renens gab es Kundgebungen. In Bellinzona zogen rund 200 Menschen durch die Strassen und forderten gleichen Lohn für gleiche Arbeit.