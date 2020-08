Wölfe reissen 19 Schafe auf Alp oberhalb von Mels Wölfe haben oberhalb der Alp Gafarra in der Gemeinde Mels SG 19 Schafe gerissen oder so schwer verletzt, dass sie vom Leiden erlöst werden mussten. Ende Juli waren bereits im benachbarten Schilstal zahlreiche Schafe gerissen worden. 10.08.2020, 13.55 Uhr

Wölfe haben auf der Alp Gafarra oberhalb von Mels SG 19 Schafe gerissen (Archivbild). KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

(sda)

Der kantonale Wildhüter wurde am Sonntag zur Alp Gafarra aufgeboten, wie der Kanton St. Gallen am Montag mitteilte. Die gerissenen Tiere stammten aus einer grossen Herde der Alp Gafarra und befanden sich weit verteilt in einem ungeschützten Gebiet zwischen den Pizolseen und dem Gebiet Schwarzplangg.

Die Tiere wurden vermutlich zwischen Donnerstag und Samstag gerissen. Zur Identifizierung des Wolfs nahm der Wildhüter Proben für DNA-Analysen. Im Gebiet sei die Präsenz eines Wolfspaars seit rund einem Jahr bekannt, heisst es. Ende Juli wurden im benachbarten Schilstal 19 Schafe von Wölfen gerissen.