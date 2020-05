Weniger Demonstrierende gegen Covid-19-Massnahmen des Bundesrates

Am Samstag haben in Bern, Zürich und Basel erneut über hundert Menschen gegen die Einschränkungen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus demonstriert. Es waren aber weniger als eine Woche zuvor: in Bern und Zürich einige Dutzend, in Basel rund 30 Personen.

23.05.2020, 18.55 Uhr