Weiterhin ein Prozent positive Tests in Südbünden

In Graubünden hat sich bei den Flächentests auf das Coronavirus die Rate von einem Prozent positiver Fälle am Samstag, dem zweiten Testtag, bestätigt. Bis am Samstagmittag meldeten sich rund 13'000 Personen zu den freiwilligen und kostenlosen Schnelltests an.

12.12.2020, 11.51 Uhr