Coronavirus - Schweiz Wallis erhöht Polizeipräsenz in Ferienorten - 220 Beamte im Einsatz Das Wallis erhöht die Polizeipräsenz in den Ferienorten über die Feiertage. Täglich kommen 220 Beamte der Kantonspolizei zusätzlich zu den Gemeindepolizisten zum Einsatz. Sie wollen kontrollieren, dass die Massnahmen gegen das Coronavirus von allen eingehalten werden. 20.12.2020, 08.52 Uhr

Die Kantonspolizei Wallis setzt über die Feiertage für die Kontrolle der Corona-Schutzmassnahmen mehr Beamte ein. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

(sda)

Das Aufgebot im ganzen Kanton und insbesondere in den Wintersportorten werde «deutlich» verstärkt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Die Polizei will den Angaben zufolge eine starke Präsenz vor Ort zeigen und so präventiv wirken. Bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Gesundheitsschutzmassnahmen würden die Fehlbaren angezeigt.