Völkerrechtler Luzius Wildhaber gestorben

Luzius Wildhaber, Völkerrechtler und emeritierte Professor der Universität Basel, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Familie Wildhabers am Samstag in einer Todesanzeige in der «Neuen Zürcher Zeitung» mit.

25.07.2020, 06.59 Uhr