Verkehrskosten in sechs Jahren um 4 Prozent gestiegen

89,7 Milliarden Franken Gesamtkosten verursachte 2016 der Verkehr in der Schweiz, drei Viertel für Personen, ein Viertel für Güter. In den sechs Jahren davor stiegen die Kosten insgesamt um 4 Prozent, am stärksten beim Schienenverkehr mit 15 Prozent.