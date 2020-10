Verdächtiger Gegenstand vor französischem Konsulat in Zürich Die Polizei ist am Freitagmittag mit einem Grossaufgebot zum französischen Konsulat im Zürcher Kreis 8 ausgerückt. Grund war ein verdächtiger Gegenstand, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Weitere Angaben machte die Polizei noch nicht. 30.10.2020, 13.09 Uhr

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes vor dem französischen Konsulat musste die Stadtpolizei Zürich am Freitagmittag mit mehreren Patrouillen ausrücken. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

In Frankreich herrscht derzeit die höchste Terrorwarnstufe, nachdem am Donnerstag in Nizza drei Personen bei einer Messer-Attacke in einer Kirche getötet wurden. Der Attentäter soll «Allahu akbar» ("Gott ist gross» auf arabisch) gerufen haben.