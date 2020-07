Verbarrikadierter Mann in Allschwil drohte mit Schusswaffeneinsatz In Allschwil BL ist am Samstag ein 41-jähriger Mann in seiner Wohnung festgenommen worden, nachdem er sich verbarrikadiert und mit dem Einsatz seiner Schusswaffe gedroht hatte. Die Polizei stand während vier Stunden mit 40 Beamten im Einsatz. Verletzt wurde niemand. 11.07.2020, 11.35 Uhr

Ein Polizeifahrzeug der Polizei Basel-Landschaft steht vor dem Bezirksgefängnis in Laufen. KEYSTONE/PATRICK STRAUB

(sda)

Um 5:45 Uhr sei eine Meldung wegen Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus eingegangen, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich der Mann in seiner Wohnung bereits verbarrikadiert. Auf Kontaktversuche durch die Verhandlungsgruppe reagierte er am Anfang nicht.

Als der «psychisch auffällige» Mann damit drohte, gegebenenfalls eine Schusswaffe einzusetzen, hätten sich die Sondereinheiten «Zutritt» zur Wohnung verschafft. Sie konnten ihn unverletzt festnehmen. Der Einsatz habe rund vier Stunden gedauert.