Vater versucht in Sattel SZ erwachsene Tochter zu töten

Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Sattel SZ von ihrem Vater lebensbedrohlich verletzt worden. Der 54-jährige Mann habe versucht, seine 28-jährige Tochter im Wohnhaus zu töten, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Der Mann sei am Tatort festgenommen worden.