USA und zahlreiche europäische Länder wieder auf Quarantäne-Liste

Die Schweiz hat die Quarantäneliste um 11 Länder und einige Regionen in Italien und Österreich ergänzt. Personen, die unter anderem aus den USA, Portugal oder Kroatien in die Schweiz einreisen, müssen sich in Isolation begeben, wie das BAG am Freitag mitteilte.

04.12.2020, 12.03 Uhr