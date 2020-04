Urner Polizei kann keine Tessin-Reisende zur Umkehr bewegen

Der Strassenverkehr in Richtung Süden hat am Donnerstag am Gotthard zwar noch einmal abgenommen. Doch jene Deutschschweizer, die über Ostern trotz Corona-Krise in die Sonnenstube wollen, lassen sich auch von der Urner Kantonspolizei nicht von ihren Plänen abbringen.

09.04.2020, 18.05 Uhr