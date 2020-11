Neue Ausstellung Unbekannte Werke von Martin Disler im Kirchner Museum Der im Alter von 47 Jahren verstorbene Solothurner Maler Martin Disler ist erneut mit seiner Kunst in Graubünden zu Gast. Das Kirchner Museum in Davos widmet seinen Werken eine Ausstellung, die bis 7. November 2021 dauert. 27.11.2020, 10.37 Uhr

Martin Disler (1949-1996) neben einem Werk an seiner Ausstellung «Martin Disler-Bilder und Plastiken 1987» am 9. Januar 1988 im Kunsthaus in Zürich. Das Kirchner Museum in Davos widmet seine neue Ausstellung Arbeiten des Schweizer Künstlers Martin Disler.