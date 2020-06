Umweltaktivisten blockieren Zürcher Quaibrücke Rund 250 Demonstrantinnen und Demonstranten der Umweltgruppierung Extinction Rebellion haben am Samstagmittag die Quaibrücke in Zürich blockiert. Die Polizei liess die Demonstranten vorerst gewähren, forderte sie aber auf, die Brücke freizugeben. 20.06.2020, 13.09 Uhr

Auf der Quaibrücke in Zürich ging am Samstagmittag nichts mehr. Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion blockierten sie. Aktivisten der Umweltbewegung Extinction Rebellion blockierten am Samstagmittag die Quaibrücke in Zürich. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Geo-Information: SCHWEIZ/ZUERICH Quelle: KEYSTONE Fotograf: GAETAN BALLY

(sda)

Die Teilnehmer der Blockade - die meisten trugen Gesichtsmasken - versperrten die Brücke an beiden Enden. Der Autoverkehr wurde umgeleitet, auch der Tramverkehr war blockiert. Die Aktivisten wollten mit ihrer Aktion daran erinnern, dass die Welt nach der Corona-Pandemie nun nicht «zurück zur Normalität» dürfe. Sonst könne der Klimakollaps nicht verhindert werden.