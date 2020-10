Umweltaktivisten besetzten den Mormont bei Eclépens

Umweltaktivisten haben am Samstag den Hügel Mormont bei Eclépens VD besetzt. Sie wollen das Ökosystem dort vor der Zerstörung durch den Zementkonzern Holcim schützen. Holcim betreibt am Mormont einen Steinbruch und will ihn ausweiten.

17.10.2020, 18.19 Uhr