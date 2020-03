Uhren werden am Wochenende auf Sommerzeit umgestellt Ab Sonntagnacht gilt in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern wieder Sommerzeit. Um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt auf 3 Uhr. Am Abend bleibt es damit länger hell. 28.03.2020, 10.02 Uhr

Es ist wieder Sommerzeit: In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit dauert bis zum 25. Oktober. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

(sda)

Die Sommerzeit dauert in diesem Jahr bis am 25. Oktober. In der Schweiz gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen Ländern der Europäischen Union (EU) einheitlich die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

Der Wechsel zwischen Normalzeit - umgangssprachlich auch Winterzeit genannt - und Sommerzeit ist hierzulande und auch in der EU schon lange umstritten. Im März 2019 hatte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 plädiert. Es sind aber noch nicht alle dafür notwendigen Entscheide, weder auf der Ebene der EU noch von allen Einzelstaaten, getroffen worden.

Die Schweiz verfolgt nach Angaben des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (Metas) die Entwicklung in den Nachbarländern und wird sorgfältig prüfen, ob eine allfällige Anpassung der Zeitregelung sinnvoll und im Interesse der Schweiz ist. Bis auf weiteres gilt die bestehende Zeitregelung.