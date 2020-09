Überfall auf Uhrengeschäft in Lausanne - Täter auf der Flucht Unbekannte haben in Lausanne am Dienstagmittag ein Uhrengeschäft überfallen. Die Täter sind flüchtig. Rund um das Geschäft unweit des Bahnhofs war eine Polizeiaktion im Gange. 29.09.2020, 14.55 Uhr

Bewaffnete Polizisten waren am Tatort und suchten in den Strassen in der Nachbarschaft nach den flüchtigen Tätern. Keystone/LAURENT GILLIERON

(sda)

Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei Lausanne der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Angaben eines Fotografen von Keystone-SDA vor Ort waren mehrere bewaffnete Polizisten am Tatort und durchsuchten bestimmte Strassen in der Nachbarschaft. Auch eine Hundebrigade wurde eingesetzt. Ein Ambulanzwagen war am Tatort jedoch nicht zu sehen.