Türkin verletzt Eritreer in St. Galler Wohnung mit Messer

Am Freitagabend ist ein 25-jähriger Eritreer in einer Wohnung in der Stadt St. Gallen mit einem Messer verletzt worden. Er wurde mutmasslich von seiner 37-jährigen türkischen Freundin angegriffen. Die Frau wurde festgenommen.