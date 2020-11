Trump sorgt mit «Betrug»-Vorwurf für Unsicherheit an den Börsen Die erhoffte «blaue Welle» bei den US-Präsidentschaftswahlen mit einem klaren Sieg von Joe Biden hat nicht stattgefunden. Stattdessen ist der Ausgang nach wie vor unklar, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Biden und dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. 04.11.2020, 09.52 Uhr

Unsicherheit ist das Letzte, was Investoren mögen. KEYSTONE/AP/MARK SCHIEFELBEIN

(sda/awp)

Dass Trump angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis von «Betrug» spricht, verunsichert die Anleger rund um den Globus. Trump kündigte an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen. Anleger rechnen nun mit grösseren Schwankungen.von

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt nach einem zunächst richtungslosen Start 0,9 Prozent hinzu. Dass sich der Schweizer Leitindex klar nach oben bewegt, verdankt er seinen beiden Pharma-Schwergewichten Roche und Novartis, die deutlich zulegen.

Dagegen sacken die am Vortag gesuchten Finanztitel deutlich ab. Auch bei zyklischen Werten, die am Dienstag noch haussiert hatten, wird nun Geld vom Tisch genommen. «Im Moment ist es vielen lieber, an der Seitenlinie auszuharren», erklärten Marktteilnehmer.

Damit nimmt der hiesige Aktienmarkt eine Sonderstellung ein. In Frankfurt am Main büsste der Leitindex Dax zur Berichtszeit 1,3 Prozent und in London der FTSE 100 um 0,1 Prozent ein.

Die Hängepartie treibt den Dollar in die Höhe. Zum Franken liegt der «Greenback» aktuell bei 0,9150 Franken. Er hat sich damit im asiatisch geprägten Handel um rund einen halben Rappen verteuert. Der Euro notiert bei 1,0680 Franken.