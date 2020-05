Trotz Ausschluss der Öffentlichkeit Begeisterung bei Alpaufzug

In Fully-Randonnaz VS ist am Samstag die Alpaufzug-Saison eröffnet worden. Dieses Jahr fand das Ereignis wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber die Züchter waren dennoch begeistert, ihren Königinnen beim Kämpfen zuzusehen.

30.05.2020, 18.54 Uhr