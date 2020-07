Traktorfahrer erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen

Ein Traktorfahrer hat am Dienstag in Schötz bei einem Unfall so schwere Verletzungen erlitten, dass er diesen kurze Zeit später im Spital erlegen ist. Das Oldtimer-Fahrzeug war von der Strasse abgekommen und hatte sich im steilen Gelände mehrmals überschlagen.

01.07.2020, 12.46 Uhr