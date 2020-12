Traditionelles Silvesterchlausen in Ausserrhoden fällt aus

Das traditionelle Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden am 31. Dezember und am alten Silvester (13. Januar) fällt aus. Die epidemiologische Lage lasse es nicht zu, den grössten Brauchtumsanlass im Kanton durchzuführen, gab die Regierung am Freitag bekannt.

04.12.2020, 14.32 Uhr