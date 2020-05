Toxisches Gas im Treppenhaus: Gebäude in der Stadt Luzern evakuiert

In der Stadt Luzern ist am Mittwoch in der Innenstadt ein Geschäfts- und Wohnhaus wegen eines toxischen Gases vorübergehend evakuiert worden. Im Treppenhaus des Gebäudes am Grendel wurde beissender Geruch festgestellt, der starken Hustenreiz auslöste.

21.05.2020, 09.50 Uhr