Tötungsdelikt Tötungsdelikt von Bottighofen: Tatverdächtige geständig Im Tötungsdelikt von Bottighofen TG hat nach Angaben der Behörden die Tatverdächtige gestanden, die 62-jährige Frau erschossen zu haben. Die genauen Umstände sind noch nicht vollständig geklärt. 22.12.2020, 09.06 Uhr

Die 54-jährige Tatverdächtige sei geständig, am 29. Oktober in Bottighofen die 62-jährige Frau erschossen zu haben, teilte die Thurgauer Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Am 5. Dezember waren die sterblichen Überreste einer 62-jährigen Frau im Kanton Thurgau aufgefunden worden. Bei der Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizin wurden massive Verletzungen festgestellt.