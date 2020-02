Toter in Wald bei Bern - Brasilianer gesteht Tat Der leblose Körper eines Mannes ist in einem Waldstück bei Meikirch BE entdeckt worden. Die Kantonspolizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der mutmassliche Täter, ein 54-jähriger Bekannter des Opfers, ist geständig. 11.02.2020, 11.06 Uhr

Ermittler im Einsatz: Ein Absperrband der Berner Polizei. Keystone/ANTHONY ANEX

(sda)

Der Brasilianer befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Berner Polizei am Dienstag mit. Weitere Ermittlungen seien im Gang. Auch die Rechtsmediziner der Universität Bern seien an der Arbeit.

Die Leiche des Mannes war am Montag in einem Waldstück in der Nähe von Grächwil (Gemeinde Meikirch) entdeckt worden. Laut Polizei dürfte es sich um einen Mann handeln, der am vergangenen Donnerstag vermisst gemeldet worden war.

Bereits nach ersten Abklärungen zur Vermisstmeldung sei man von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Den mutmasslichen Täter habe man noch am Donnerstag gefasst und in Haft genommen. Anfang dieser Woche habe der Mann ein Geständnis abgelehnt, schreibt die Polizei.