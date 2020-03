Tote Frau in Hombrechtikon - 46-jähriger Mann verhaftet

In Hombrechtikon ist eine 44-jährige Schweizerin wahrscheinlich Opfer eines Gewaltdeliktes geworden. Ein Ambulanzteam fand die Frau am Dienstagabend schwer verletzt in einer Wohnung. Sie wurde ins Spital gebracht, wo sie am Mittwoch starb.

05.03.2020, 16.37 Uhr