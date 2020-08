Tödliche Schüsse in Gerlafingen SO: Mann wegen Mordes vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt in Solothurn muss sich am (heutigen) Mittwoch ein Mann wegen Mordes verantworten. Der Schweizer soll gemäss Anklage 2017 in Gerlafingen SO bei einem Streit einen Mann angeschossen haben.