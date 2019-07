Tennisstar Stan Wawrinka investiert in Taxi-Start-up Lymo

Tennisspieler Stan Wawrinka investiert in das Genfer Transport-Start-up Lymo. Die Vermittlungsplattform für Taxifahrten und private Transporte nimmt gerade einen neuen Anlauf. Nach einem zweimonatigen Unterbruch fährt sie den Betrieb in Genf am 5. August wieder hoch.