Teilnehmende einer Corona-Demo in Basel mehrheitlich ohne Maske Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Basel gegen die Coronavirus-Massnahmen der Behörden demonstriert. Unsere Gesellschaft verkomme zu einer Gesundheitsdiktatur, hiess es unter anderem an der friedlichen Kundgebung auf dem Messeplatz. 07.11.2020, 16.29 Uhr

Mehrere Hundert Personen haben am Samstag in Basel an einer Kungebung gegen die Corona-Massnahmen teilgenommen. Die Polizei war an der Corona-Demo mit einem grösseren Aufgebot im Einsatz und führte Personenkontrollen durch.