Teenager und 47-Jähriger stürzen am Col de Jaman in den Tod

Ein 13-jähriger niederländischer Jugendlicher und ein 47-jähriger Schweizer sind am Montag bei einem Bergunfall in den Waadtländer Bergen ums Leben gekommen. Die beiden stürzten aus noch ungeklärten Gründen in der Region Col de Jaman 50 Meter in die Tiefe.