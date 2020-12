Tausende bei Corona-Flächentests in Südbünden - ein Prozent positiv

In Graubünden haben auch am zweiten Tag der Flächentests auf das Coronavirus am Samstag mehrere tausend Menschen mitgemacht. Insgesamt wurden bis am Abend 11'427 Personen getestet, 112 davon positiv. Die Rate an positiven Fällen lag dabei bei 0,98 Prozent.

12.12.2020, 11.51 Uhr