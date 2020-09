Swisscom ernennt Klementina Pejic zur Personalchefin In der Konzernleitung der Swisscom kommt es zu einer Änderung. Klementina Pejic wurde zur neuen Leiterin Human Resources und zum Mitglied des Gremiums ernannt. 07.09.2020, 08.07 Uhr

Swisscom ernennt Klementina Pejic zur Personalchefin. KEYSTONE/GAETAN BALLY

(sda/awp)

Sie löst Hans Werner ab, der nach neun Jahren künftig Mandate in der Wirtschaft und bei Institutionen übernehmen werde, teilte das Telekom-Unternehmen am Montag mit.

Klementina Pejic, die ihre neue Funktion am 1. Februar 2021 übernehmen wird, arbeite seit 2003 für Clariant in strategischen wie auch operativen HR-Funktionen, heisst es weiter. Seit Anfang 2018 ist sie beim Basler Spezialchemieunternehmen als Head of Group Human Resources tätig.