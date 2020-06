Swiss fährt ihren Flugplan bis Herbst weiter hoch Die Fluggesellschaft Swiss baut ihren durch die Coronakrise geschrumpften Flugplan wieder weiter aus. Bis im Herbst sollen wieder fast alle Destinationen angeflogen werden, wie die Swiss am Donnerstag mitteilte. 04.06.2020, 14.25 Uhr

Swiss fährt Flugplan bis Herbst weiter hoch. KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

(sda/awp)

Im Einklang mit den Lockerungen der Einreisebestimmungen in den jeweiligen Zielländern wolle die Swiss bis im Herbst 85 Prozent der Destinationen, die vor der Coronapandemie im Flugplan gewesen seien, wieder anfliegen. Allerdings weniger häufig als noch vor der Krise: Vorerst werde die Kapazität erst ein Drittel der sonst üblichen Flugfrequenzen betragen. «Wir haben den Flugplan eng an der Nachfrage ausgerichtet, vor allem an den Wochenenden bieten wir eine überdurchschnittlich hohe Anzahl Flüge an», sagte Unternehmenssprecher Michael Stief.

In der Aufbauphase werde eine möglichst breite Palette an Destinationen angeboten. Zuerst stehe der Europaverkehr ab den beiden Flughäfen Zürich und Genf im Vordergrund, von denen die grossen Metropolen Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Mailand, Paris, Rom, Stockholm, Warschau und Wien angeflogen werden.

Zudem sollen auch die Feriendestinationen Bilbao, Brindisi, Cork, Malta, Porto, Palermo, Palma de Mallorca, Sylt, Valencia, Venedig und weitere wieder in den Flugplan aufgenommen werden. Überdies stellte die Swiss auch eine baldige Erweiterung des Langstreckenangebots in Aussicht. Die Änderungen würden bald im Buchungssystem der Fluggesellschaft veröffentlicht. Flüge nach New York, Chicago, Singapur, Bangkok, Tokio, Hong Kong, Mumbai und Johannesburg sind gemäss früheren Informationen im Juni bereits geplant.

Bis Ende Juni sollen bei der Swiss wieder 37 Flugzeuge im Einsatz stehen, wie Stief sagte. Der Grossteil der Flotte von insgesamt 91 Flugzeugen war während der Krise zwischenzeitlich parkiert.

Auf der Kurzstrecke werden während der Phase des Neustarts laut Stief vor allem die Flugzeuge des Typs A220 und A320neo eingesetzt. Auf der Langstrecke verwendet die Airline ihre Airbusse A330 und A340. Die grössten Flugzeuge der Flotte, die Boeing 777, werden aktuell für Frachtflüge eingesetzt.