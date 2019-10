Auch wenn die SVP am Sonntag Federn lassen musste: Ihr Präsident Albert Rösti ist landesweiter Stimmenkönig der Nationalratswahlen. 128'252 Stimmen konnte er auf sich vereinen - mehr als die bestgewählten Nationalräte im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich.

Auch wenn die SVP am Sonntag Federn lassen musste: Ihr Präsident Albert Rösti ist landesweiter Stimmenkönig der Nationalratswahlen. 128'252 Stimmen konnte er auf sich vereinen - mehr als die bestgewählten Nationalräte im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich.

SVP-Präsident Rösti mit meisten Stimmen in Nationalrat gewählt Auch wenn die SVP am Sonntag Federn lassen musste: Ihr Präsident Albert Rösti ist landesweiter Stimmenkönig der Nationalratswahlen. 128'252 Stimmen konnte er auf sich vereinen - mehr als die bestgewählten Nationalräte im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich.

SVP-Parteipräsident und Nationalrat Albert Rösti ist Schweizer Stimmenkönig. Er holte von allen Nationalratsmitgliedern mit 128'252 die meisten Stimmen. (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

Im Kanton Zürich erhielt Roger Köppel (SVP) mit 121'098 die meisten Stimmen. Rösti ist einer von zwei Bernern, der die Zürcher schlagen konnte. Auch der hinter ihm platzierte Berner Werner Salzmann hatte mit 120'973 etwas mehr Stimmen als der zweitplatzierte Zürcher Gregor Rutz mit 120'722 Stimmen.

Die fünf weiteren Berner SVP-Vertreter holten in absoluten Zahlen weniger Stimmen als die gewählten Zürcher SVP-Vertreter. Andreas Aebi kam als Drittplatzierter auf noch 104'955 Stimmen.

In der Zürcher Nationalratsdelegation sind die SVP-Vertreter die unangefochtenen Stimmenkönige. Alle zehn Gewählten erhielten mehr Stimmen als sämtliche anderen Kandidierenden. Köppel war vor vier Jahren in Zürich wie auch national Stimmenkönig, holte am Sonntag aber rund 50'000 Stimmen weniger als 2015.

Alle in Zürich gewählten SVP-Vertreter landeten plus minus auf ihrem Startplatz der Liste. Das heisst, dass die meisten SVP-Wählerinnen und -Wähler die Liste unverändert einwarfen. In Bern dagegen hatte Sieger Albert Rösti auf dem sechsten Listenplatz kandidiert und Salzmann auf dem siebten.

Grüne hinter Berner SVP

Die Gewählte mit der besten Stimmenzahl einer anderen Partei ist in Zürich mit 109’992 Stimmen SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Sie erhielt genau drei Stimmen weniger als der «schlechteste» SVP-Nationalrat Martin Haab.

In Bern geht der Platz hinter der SVP an die Grünen. Ihre bisherigen Nationalrätinnen Regula Rytz mit 93'747 und Aline Trede mit 69'964 Stimmen platzierten sich vor Nadine Masshardt, der bestgewählten SP-Nationalrätin. Und sie schlugen auch Christa Markwalder, die für die FDP die höchste Stimmenzahl (66'264 Stimmen) geholt hatte.