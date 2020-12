Suizide nehmen ab - assistierte Suizide hingegen stark zu

Die assistierten Suizide - sprich Sterbehilfe - haben in der Schweiz stark zugenommen. Sie näherten sich 2018 mit einem Anstieg von 17 Prozent der Marke von 1 pro 50 Todesfällen an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte.

14.12.2020, 10.51 Uhr