Sturm «Sabine» hat die Schweiz erreicht Der Sturm «Sabine» hat am Montagmorgen die Schweiz erreicht. Auf dem Säntis und auf dem Chasseral fegte der Sturm um 02.00 Uhr mit 138 Kilometer pro Stunde über die Gipfel, wie SRF Meteo mitteilte. Auf dem Pilatus waren es 124 Kilometer pro Stunde. 10.02.2020, 01.48 Uhr

Der Sturm «Sabine» hat am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr in der Westschweiz beeinträchtigt. KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

(sda)

Doch auch im Flachland wurden hohe Windgeschwindigkeiten gemessen. So erreichte der Sturm in Rünenberg BL 148 Kilometer pro Stunde, vorerst der höchste Wert, der in dieser Nacht gemessen wurde. In Plaffeien FR blies der Sturm mit 113 Kilometer pro Stunde. In Chaumont NE waren es 110, in Courtelary 109 und in Schaffhausen 108 Kilometer.

Der Sturm führte in der Westschweiz zu Problemen im Bahnverkehr geführt. Die Bahnstrecken zwischen Le Noirment und Tavannes sowie zwischen Saignelégier und Le Noirmont sind unterbrochen. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Einschränkungen durch den Sturm gibt es ferner auf der Strecke Pruntrut - Bonfol, wie den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen ist. Zu Behinderungen im Bahnverkehr kommt es darüber hinaus auf den Strecken zwischen Glovelier und La Chaux-de-Fonds.

Die Linien werden von den Chemin de fer du Jura betrieben. Auf dem Streckennetz der SBB gebe es derzeit keine Beeinträchtigungen, sagte ein SBB-Sprecher am frühen Montagmorgen auf Anfrage.