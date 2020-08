Stiller Protest der Motorradfahrer auf dem Gotthardpass Rund 250 Motorradfahrer haben sich am Samstagmittag mit ihren Maschinen auf dem Gotthardpass versammelt, um still gegen drohende neue Lärmvorschriften zu demonstrieren. Die Kundgebung richtete sich auch gegen die Töfffahrer, die rücksichtslos laut unterwegs sind. 08.08.2020, 13.32 Uhr

Über zweihundert Motorradfahrer demonstrierten mit einer Sternfahrt auf den Gotthardpass gegen die Initiative von Nationalrätin Gabriela Suter auf dem Gotthard Pass. Die SP-Frau fordert ein generelles Fahrverbot für sogenannte «laute Motorräder» in der Schweiz. In Reih und Glied auf der alten Kopsteinpflaser-Strasse auf dem Gotthard: Über 200 Motorradfahrer demonstrierten am Samstag mit einer Sternfahrt gegen ein generelles Fahrverbot für sogenannte «laute Motorräder» und für Motorräder mit einem Standgeräusch von über 95 Dezibel in der Schweiz.