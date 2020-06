Starker Rückgang von Unwetterschäden in der Schweiz

Die Schäden durch Unwetter wie Überschwemmungen und Murgängen sind im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Insgesamt fielen 85 Millionen Franken an Schäden an, wie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) am Dienstag mitteilte.