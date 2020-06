Stadler Rail übernimmt deutsche Elektronikfirma Vipco vollständig Der Zughersteller Stadler Rail übernimmt die deutsche Firma Vipco vollständig. Damit stärken die Ostschweizer die Entwicklung von Soft- und Hardwarekomponenten für die Fahrzeugsteuerung und die Digitalisierung von Schienenfahrzeugen. 19.06.2020, 07.25 Uhr

Der Zugbauer Stadler liefert auch Bahntechnik. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda/awp)

Die neue Stadler Mannheim GmbH mit Standorten in Mannheim, Kassel und Halle bringe langjährige Expertise im Bereich modernster Soft- und Hardwarekomponenten für die Schienenfahrzeugbranche mit in das Unternehmen, , teilte das Ostschweizer Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit.

Seit mehr als 20 Jahren gehöre das Team aus rund 50 Ingenieurinnen und Ingenieuren zu den Pionieren für neue Applikationen und Technologien, die dort zum Einsatz kämen, wo Elektronik extremen Umweltbedingungen ausgesetzt sei.

Neben der Entwicklung von Hard- und Softwarekomponenten für die Fahrzeugsteuerung und -automatisierung werde die neue Tochterfirma Kommunikations- und Diagnosesysteme für die gesamte Stadler-Gruppe weiter vorantreiben, schrieb das Unternehmen. Ein weiterer ein Schwerpunkt liege auf dem Retrofit von Fahrzeugen, um auf diese Weise den Lebenszyklus und Komfort der Züge zu verlängern, hiess es. Finanzielle Details wurden im Communiqué nicht genannt.