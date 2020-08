Spezialisten finden weitere verdächtige Objekte in Haus in Murten

In dem leerstehenden Haus in Murten FR, in welchem am Montag ein verdächtiges Objekt gefunden worden war, sind rund zehn weitere «verdächtige Gegenstände» entdeckt worden. Ein Objekt, das einer Antipersonenmine ähnelte, wurde mit einer Sprengladung neutralisiert.